Denuncian encierro a empleadas domésticas de Antioquia

Una compleja situación viven las empleadas domésticas de Antioquia pues la mayoría fueron despedidas desde que comenzó la cuarentena nacional y las que conservan sus trabajos afirman estar siendo víctimas de la vulneración de sus derechos.

Brote de COVID- 19 alcanzó otro campamento de Hidroituango

Advierten representantes de este sector que a las trabajadoras internas no las dejan salir de la casa de sus empleadores ni siquiera cuando les corresponde el pico y cédula.

“A pesar de nuestra ignorancia es muy lamentable que cuando tenemos el pico y cédula no nos dejen salir a ver a nuestras familias, nos dicen que no, estamos encerradas, encarceladas porque no nos dejan ni salir a ver a nuestras familias el día que podemos por pico y cédula”, dijo una de las trabajadoras.

En Apartadó, 5 de las más de 10 personas con COVID-19 son niños

En Antioquia, 47 mil mujeres se dedican a las labores domésticas y de estas 42 mil 300 fueron despedidas en los últimos dos meses.