CoronaApp y Medellín Me Cuida se unen para ingreso a centros comerciales

A través de su cuenta de Twiiter el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que se integraron las plataformas CoronaApp y Medellín MeCuida para vigilar el ingreso a los tres centros comerciales que se reactivan a partir del lunes 25 de mayo: Oviedo, Gran Plaza y el Mall La Frontera. Según el mandatario local con esto se pretende potenciar la capacidad de los cercos epidemiológicos.

Los clientes que deseen ingresar a los centros comerciales deberán estar inscritos en #MedellínMeCuida, instalar CoronaApp y activar Bluetooth para ingresar.

Las personas podrán asistir a los centros comerciales solo para actividades puntuales, los restaurantes deberán cumplir la normatividad vigente y las plazoletas de comida permanecerán cerradas. Además, La Alcaldía de Medellín acordó con los gerentes de los establecimientos, no atender a ninguna persona que no use tapabocas, se niegue a la desinfección o a la toma de temperatura.