Empresarios y la academia le midieron el pulso a la economía del Tolima

El Foro Economía Regional reunió a representantes de la academia del Tolima y de los diferentes sectores empresariales, quienes analizaron el panorama actual de la región de cara a la emergencia por el COVID-19.

Brian Bulla, presidente de la Cámara de Comercio de Ibagué, a través de las cifras mostró claramente que uno de los sectores más golpeados es el comercio y servicios: "Con un 85.68 % de las empresas registradas y matriculadas en las tres cámaras con 44.000 y el 85 % nos representa 39.000 empresas en el departamento”, afirmó.

Con relación a Ibagué, de las 26.000 empresas, 22.000 están enfocadas en el sector terciario. Además, son las que menos alivios tributarios han tenido.

Asimismo, el representante gremial, afirmó que lo anterior se relaciona mucho con la informalidad, la cual representa un 53 por ciento en la región.

Por lo anterior, Bulla resaltó que a través de la Alcaldía y la Dian buscan como dinamizar procesos de formalización: "porque no tenemos identificadas una cantidad de empresas que perfectamente pueden estar en la Andi o en Fenalco, y nohay información para ubicar esos emprendimientos que no tienen ningún registro y obviamente no hay ninguna posibilidad de ayudarle y generar oportunidades", manifestó,

Adicionalmente, en el último trimestre en Ibagué se han eliminado más de 20.000 empleos.

Por otra parte, el sector primario, representado en el agro: "Es un sector privilegiado en este momento, porque la pandemia ha afectado las cabeceras municipales y en la zona rural no se ha contado con esas afectaciones y ahí se abren posibilidades bien interesantes de poder trabajar y fortalecer temas como seguridad alimentaria, agroindustria con un proyecto muy interesante que se trabaja desde la Gobernación para generar valor agregado a todos los productos de la región y el turismo rural", afirmó.

Otra de las cifras que dio a conocer Bulla, es que, según Confecámaras, el 85 % de las empresas tienen una afectación alta por la pandemia, y sólo cuentan con una capacidad de subsistencia de uno o dos meses y es donde ya están llegando.

Por eso, para Bulla, es fundamental los procesos de reactivación económica, pero es importante los protocolos de bioseguridad.

Ante el panorama planteado por la Cámara de Comercio, el rector de la universidad, César Vallejo, habló de la sinergia que debe existir desde la academia al sector empresarial y por ello dijo: "El aporte que normalmente e independiente de la pandemia, que tienen que hacer las universidades es el análisis de la información. Presentar periódicamente cuál es la perspectiva desde el punto de vista académico y el análisis riguroso sobre qué está pasando en la economía, cuáles son los sectores que se están moviendo, por qué se están moviendo, cuáles son los encadenamientos", afirmó.

Alba Lucía García, directora ejecutiva de Fenalco, manifestó: "Una cosa que todos debemos tener presente es la transformación de la oferta académica, porque estas situaciones han hecho que nuevos oficios, nuevas profesiones aparezcan como una nueva oportunidad de vida para los jóvenes y más en una ciudad donde el desempleo juvenil es tan alto y pues el reto es general opciones laborales, académicas que inviten a esas personas a explotar esos nuevos talentos y gustos, para poder emplearlos en pro de la generación de una industria que acá es un poco pequeña, pero que debe crecer y es la relacionada con la tecnología", puntualizó.

María Isabel Peña, vicerrectora de Uniminuto de la regional Tolima, planteó un tema como el E-commerce, el desarrollo del comercio electrónico.

Peña, contó que en Colombia el 22 % de los colombianos hasta hace mes y medio venían trabajando compras en línea y si no era una compra, era una consulta en línea para saber dónde comprar un producto.

Según Peña, ha hoy estamos hablando de un 38 por ciento de aumento de la confianza de los colombianos con relación a la compra en línea.

El año pasado, el país cerró con 35.000 tiendas en línea a hoy se habla de 82.000.

Para la vicerrectora, se ha abierto una coyuntura vertiginosa frente al hecho de cómo hacer visible lo que antes no era.

Por lo anterior, Peña dijo: "Ese e-commerce debiese ser la apuesta de todas las facultades de ciencias administrativas y financieras, donde puedan permitir de qué manera, no sólo resguardamos al consumidor y también al usuario o a la persona que es cliente potencial de estas compras en línea, sino que también de una u otra forma damos una legalidad y una normativa a este tipo de proyectos que muy seguramente a futuro se va a ver abocado, no solamente el tema del e-commerce sino en temas de formación, salud y en todos los sectores productivos que estamos viviendo en estos momentos", aseguró.