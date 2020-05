Hincha subastará reliquias del Junior para ayudar a familias vulnerables

Gabriel Vallejo Machado, mejor conocido entre la afición del Junior de Barranquilla como “El Ruso”, anunció en redes sociales que subastará alguno de sus tesoros que ha recogido en toda una vida apasionada por el equipo rojiblanco, con el objetivo de obtener fondos para entregar mercados a las familias más vulnerables de la ciudad.

“Esta es una iniciativa que me surgió al ver que la cuarentena se extendió y hay muchas personas que no tienen ingresos; entonces le pregunté a mi esposa qué le parecía si realizaba una subasta con mis reliquias y de una me apoyo”, relató Gabriel en diálogo con Caracol Radio.

Entre los elementos que serán subastados están:

Guantes de Sebastián Viera

Guayos de Teófilo Gutiérrez

Camisa de Miguel Ángel Borja

Camisa de José Chunga

Guayos de Germán Mera

Tatto realizado por el maestro Manuel Quiroz de ídolos como Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, Giovanni Hernández, Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez, Sebastián Viera y Víctor Cantillo.

“Ya me escribió una persona desde Dubai que quería la camisa de Borja que me ofrecía $1.500.000 y que no la subastara”, dijo entre risas.

Los interesados en participar este 15 de mayo podrán ampliar información en el Instagram de Gabriel “El Ruso” o en el número de WhatsApp 3013794397