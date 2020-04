"No nos entra plata hace 35 días": Operadores de Metrolínea

Tras conocerse la decisión de la Alcaldía de Bucaramanga de multar con $33 millones de pesos diarios a los operadores de Metrolínea por no aumentar la flota de buses desde el lunes cuando se reactivaron varios sectores de la economía, las empresas de transporte respondieron.

Es el caso de Metro Cinco Plus, cuyo gerente es Fredy Cúbides, quien señaló que no se pudo sacar a operación los 12 buses adicionales que se les solicitó porque no hay plata pagar combustible.

"El alcalde está mal dateado dice que nosotros pedimos que nos paguen las catorcenas atrasadas de años y no es así. Nuestra situación es compleja, Metrolínea no nos gira un peso hace 35 días. Yo tengo mis trabajadores al día, pero la empresa que nos suministra el combustible no nos va dar más crédito", dijo el gerente.

La deuda, según Cúbides, por el combustible de los últimos 35 días llega a los mil millones de pesos. Al día la flota completa gasta $33 millones en gasolina, por estos días que está funcionando a media marcha están gastando $17 millones diarios.

"Debieron habernos desembolsado recursos de un fondo de contingencia y eso no se ve. Parece que los fondos no tienen dinero, porque esos recursos debieron haberse activado desde que inició la emergencia", señaló Fredy Cúbides.