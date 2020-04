Sí habrá Feria de Flores este año en Medellín pese a alerta por COVID-19

A través de sus redes sociales el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, informó que no se cancela la Feria de las Flores programada para el mes de agosto pese a que aún se desconoce como estará el panorama por la pandemia de la COVID-19.

Ese era uno de los anuncios más esperados en diferentes sectores de la capital de Antioquia considerando que se trata del evento más importante del año en Medellín y que dinamiza la economía dejando una derrama económica de miles de millones de pesos.

“Me acaba de preguntar mi equipo si se cancela la Feria de las Flores. He dicho: No, de ninguna manera. Quizás no sea igual, pero no nos detendremos”, reveló el alcalde.

Recordemos que esta feria es uno de los atractivos turístico más importante a nivel mundial por lo que su confirmación supone la llegada de cientos turistas aun cuando en la actualidad el Gobierno Nacional mantiene la prohibición de aglomeraciones y eventos masivos como medida para evitar la propagación del coronavirus.