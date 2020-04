34 rutas de buses van a operar desde este lunes

A la par con el retorno de las actividades del sector constructor y de la manufacturas, en el área metropolitana de Bucaramanga se reactivará el servicio de transporte público urbano; las autoridades informan que las empresas dedicadas a esta actividad pondrán en funcionamiento 34 rutas.

Lea también: Vuelo humanitario para colombianos atrapados en Canadá



El Área Metropolitana de Bucaramanga recordó que la prestación del servicio se debe realizar en condiciones de eficiencia, calidad y de seguridad, tanto para los conductores como los usuarios.

Lea también: VIDEO: 2700 obreros de la construcción reinician trabajos esta semana



Nelly Patricia Marín Rodríguez, Subdirectora de Transporte encargada del Área Metropolitana indicó a Caracol Radio que las franjas horarias contempladas para la operación de las 34 rutas del transporte público colectivo estarán entre 5:00 a.m. a 7:30 a.m., de 11:30 a.m. a 1:30 p.m. y entre las 5:30 p.m. y las 7:30 p.m.

Lea también: Murió otro hombre en la calle que cayó subítamente al piso



Mientras se mantenga la emergencia sanitaria y la medida de aislamiento obligatorio, el sistema integrado de transporte masivo debe restringir la oferta de servicios en un nivel de ocupación no superior al 35% de cada vehículo lo cual conlleva a que no se puede movilizar pasajeros de pie, condición que se aplicaría igualmente al transporte público colectivo.

Lea también: Ya son 26 personas recuperadas de Coronavirus en Santander



Con respecto a los taxis, el gobierno nacional reiterá que este servicio sólo podrá ofrecerse a través de llamada telefónica o de plataformas tecnológicas.