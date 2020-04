Metrolínea ajusta operación en rutas a partir del 27 de abril

En primer lugar , para evitar aglomeraciones al interior de los autobuses del sistema de transporte masivo Metrolínea, solo se permitirá el uso de un 35% de ocupación.

En segundo término, se hará un ajuste operacional que será el retorno de la ruta t2 desde la estación de Lagos en Floridablanca y también se mejorarán las rutas petroncales p2, p5, p6, p7, p10 y p13, lo mismo se hará con las rutas alimentadoras AN1 (Norte de Bucaramanga), AF1 (Floridablanca), AP7 (Bucaramanga), APD6 y APD7 (Piedecuesta).

Todas los despachos mencionados anteriormente estarán rotando cada 15 minutos para que a partir del 27 de abril la gente que deba salir se programe y no se conglomere en las estaciones y autobuses.

Emilcen Jaimes, gerente de la entidad, recalcó que la ruta de la salud sigue funcionando todos los días en cuatro rutas, dos en la mañana y dos en la tarde.

Rutas con ajuste:

T2: Estación Lagos en Floridablanca-Avenida Quebradaseca en Bucaramanga-Estación Lagos. Inicio de operación: 5:52 a.m. Último despacho: 6:36 p.m. Frecuencia: 10 minutos.

P2- La Cumbre-UIS-La Cumbre- 4:40 A.M.- 7:20 P.M.- 15 MIN.

P5- Bucarica-Cañaveral-Bucarica- 4:25 A.M.- 8:00 P.M.- 15 MIN.

P6- UIS-CRA 27-Papi Quiero Piña- 4:55 A.M.- 7:30 P.M.- 15 MIN.

P7- Portal del Valle-Provenza-Portal del Valle- 4:25 A.M.- 6:50 P.M.- 12 MIN.

P10- Provenza occ.-Real de Minas-UIS-Provenza occ.- 4:40 A.M.- 7:15 P.M.- 15 MIN.

P13- Papi quiero piña-CRA 33- Papi quiero piña- 4:45 A.M.- 7:33 P.M.- 10 MIN.

AN1- Parque Estación UIS-Kennedy-Parque Estación UIS- 5:00 A.M.- 7:45 P.M.- 15 MIN.

AF1- Lagos-Limoncito-Lagos- 4:40 A.M.- 8:00 P.M.- 16 MIN.

AP7- Provenza occ.-Comultrasan-Cristal Bajo- Provenza occ.- 5:00 A.M.- 8:00 P.M.- 12 MIN.

APD6- Portal Piedecuesta-Tejaditos-Portal Piedecuesta- 4:15 A.M.- 8:10 P.M.- 15 MIN.

APD7- Portal Piedecuesta-Paseo del Puente-Portal Piedecuesta- 4:25 A.M.- 8:15 P.M.- 15 MIN.