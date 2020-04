Delincuencia en Medellín disminuye un 80% durante cuarentena

La Alcaldía de Medellín explicó que en un 80% ha disminuido el índice de delitos en la ciudad durante la cuarentena. Esto además ha permitido que se apueste por una tasa de homicidios sin precedentes, desde que se tiene registro.

Entre el primero de enero y el 21 de abril del 2020, en comparación con el año 2019, la disminución de los homicidios en un 51 %. Durante 44 días, no consecutivos, no se han presentado asesinatos, otro número no antes visto en un período similar.

Además, la Alcaldía detalló que se ha capturado a 45 sospechosos e indiciados por homicidios. Todos los índices de hurtos han bajado, incluso el hurto a personas con -16%, el hurto a establecimientos comerciales en un 53 %. No se ha presentado hurtos en entidades financieras y el hurto a residencias bajó el 37 %.

En las actividades de control se han interpuesto más de 19.500 comparendos por incumplimiento de la cuarentena obligatoria.

“Seguimos tomando todas las acciones preventivas desde la línea 123. Les recuerdo hacer buen uso de ella. Continuamos coordinando desde el Puesto de Mando Unificado. La estrategia de 21 puestos de control diarios se mantiene en toda la ciudad”, dijo el secretario de Seguridad, José Gerardo Acevedo.

