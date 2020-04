No paran los atracos a personal médico en plena pandemia

Una auxiliar de enfermería denunció en Caracol Radio que hace unos días fue víctima de un robo cuando salía de trabajar.

Los hechos ocurrieron cuando la joven se dirigía en su motocicleta por la vía del barrio Kennedy al Café Madrid en el norte de Bucaramanga y de repente un hombre se le atravesó por la vía, la hizo parar y se montó en el velocípedo.

"Tenía un arma, él se salió a la vía con esa intención. Se me montó y me hizo conducir, metros más adelante me hizo bajar y se llevó todo, la moto, mis papeles, todo. Esta es una zona peligrosa, no hay luz y la maleza es tan grande que dificulta el buena visibilidad" agregó la víctima.

Esta profesional en el campo de la anestesiología indicó que siente temor de volver a ser víctima de los pillos, pues por la pandemia es muy difícil conseguir transporte y "hace falta mucho acompañamiento de la Policía este sector es demasiado peligroso" afirmó.

