Filas interminables para reclamar medicamentos

Ya son tres veces que el defensor del paciente de Cali Jhon Murillo, ha visitado una de las droguerias de Cruz Verde que entrega los medicamentos de la eps Sanitas, la aglomeración de personas es inevitable y no han tomado medidas al respecto.

Ante esto expresó el funcionario "la hemos estado tres veces, la primera vez vinimos en horas de la mañana y regresamos al mediodía y había gente adulta mayor 70 años, gente con enfermedades huérfanas, con enfermedades catastróficas y pacientes embarazadas que no habían sido atendidas y llevaban más de 5 horas en espera".

La segunda visita la hicieron a la media noche y encontraron 25 personas en la fila y hoy hicieron otra visita, sin encontrar ningún cambio, sigue la aglomeración de personas, con atención lenta y sin el servicio a domicilio.

#CaliEsCaracol | A pesar de que el Defensor del Paciente en Cali hace controles en algunas droguerías, las filas siguen interminables, las EPS no han tomado medidas frente al tema de entrega de medicamentos a sus pacientes de riesgo



Mas noticias en ➡️➡️➡️ https://t.co/zLzWFy8WYL pic.twitter.com/LH3Fmz2h9z — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) April 16, 2020

El defensor Murillo, volvió a llamar la atención de las directivas de la EPS Sanitas por no haber solucionado un problema del que ya tienen conocimiento hace varios días y dijo "yo quiero hacer responsable a la EPS Sanitas, al gerente, al director médico al doctor Juan Diego Gómez, en una carta en la que ya le hemos notificado aquí dice muy claro 'Cruz Verde y demás proveedores de insumos y suministros y medicamentos, a que tomen acciones específicas para que este tipo de cosas no pasen' porque van en crecimiento no han querido tomar acciones específicas".

Además resalta el defensor que no ha querido cumplir con la normatividad vigente en la resolución 521 del 2020 que establece la entrega de medicamentos a domicilio para pacientes en condición de riesgo para que se mantengan las cuarentenas y tampoco las estrategias logísticas necesarias para mitigar ese tipo de impacto, lo que mas preocupa es que lo mismo se está resentando en otras farmacias de Cruz Verde en otras partes de la ciudad donde se está haciendo monitoreo.

Aunque la farmacia ha expresadp que sí presta el servicio a domicilio, el defensor ha hecho el ejercicio con varios pacientes y pudo corroborar que la aplicación no funciona y que los números que dan no responden, así que los usuarios no tienen más alternativa que ir personalmente a reclamar los medicamentos y someterse a largas filas y esperas, expuestos a un contagio por coronavirus.

"EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA"