Remedios restringirá el ingreso a trabajadores de Vias de la Prosperidad

Según el alcalde del municipio de Remedios, John Jairo Uribe Castrillón, esta semana se espera que lleguen a la localidad más de cien personas que trabajan en la Concesión Autopistas del Nordeste que construye esa importante vía que comunicará a la subregión del nordeste con la Costa Atlántica, conocida como Autopistas de la Prosperidad, la intención es reactivar labores en la obra durante la cuarentena obligatoria y aislamiento por la pandemia del COVID-19.

Lea también: Avanza la Donatón por Medellín, varias empresas y artistas se han sumado

El mandatario explicó que las personas provienen de ciudades como Bogotá, donde se concentra el foco de contagios, además de Barranquilla, Cartagena y Medellín entre otras ciudades, aseguró que esto pone en riesgo de un posible contagio a la comunidad remediana, por ello decidió prohibirle la entrada al pueblo e impedir que las empresas retomen labores hasta que termine la cuarentena.

“Espero que la comunidad me respalde, que la comunidad remediana me apoye en esta decisión que he tomado. Lo hago por la salud y el bienestar de más de 33 mil remedianos”, recalcó el señor el alcalde de Remedios.

Dijo también que ya tiene suficiente con la afectación económica que está padeciendo el municipio con el cierre de todo el comercio desde hace más de 15 días para prevenir contagios.

Lea también: Dos muertos y dos heridos dejan ataques armados en Ciudad Bolívar

Finalmente dijo que es la peor decisión que ha tomado el Gobierno Nacional de autorizar a la empresa a reiniciar los trabajos y por ello asumirá las consecuencias que esta decisión le acarree recalcó.

EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA