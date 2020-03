Eps no estarían atendiendo a pacientes en medio de cuarentena

A raíz de un video que se hizo viral en redes sociales de una mujer que denunciaba negligencia médica pues llevaba una semana sin recibir atención , teniendo todos los síntomas del coronavirus.

VIDEO: Plazo hasta junio 30 para pagar predial e industria y comercio

El secretario de salud de Bucaramanga, Nelson Ballesteros, indicó que desde esa cartera se hace el seguimiento, pero, la atención la debe brindar la eps a la que esté inscrita la paciente.

Al parecer, según el funcionario, las entidades médicas no han querido colaborar con las atenciones de personas que están en casa y poseen problemas respiratorios.

"Con mucha tristeza las eps no están haciendo su trabajo como debe ser, a pesar de que les hemos dicho y hemos estado encima de ellos y la eps no ayuda a tender a esta paciente, a pesar de que se les ha avisado, he informado, Según ellos la chica no ha contestado las llamadas y es grosera y por eso no han podido determinar qué tiene la paciente, pero, yo veo que la paciente bastante compleja que sí requiere una atención independiente si tiene cronavirus o no ".

Según el funcionario, le ordenó al gerente de la eps que debían atender de inmediato a esta paciente que desde el viernes 27 de marzo tiene fuertes dificultades para respirar.