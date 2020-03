VIDEO: Denuncian negligencia médica a paciente con problemas respiratorios

Laura Álvarez, una mujer de cerca de 30 años, publicó en sus redes sociales un video en el que hacía una petición especial a las autoridades de salud de Santander y es que fueran a su casa a atenderla.

Insólito: No hay carros por la autopista y hubo un choque múltiple

Durante 15 días ha tenido tos seca, agotamiento, problemas para respirar y fiebre, síntomas que se parecen a los del coronavirus, pues dijo que lleva una semana llamando para que la atiendan y aún no han ido a su casa.

"Una mala atención, me comunico desde el día miércoles y me llamaron diferentes funcionarios a hacerme las mismas preguntas; su nombre, cédula, síntomas y así me han hecho 10 llamadas aproximadamente, no ha pasado nada, he tenido fiebres muy seguidas desde el día miércoles y todo se complica desde el día viernes", agregó a Caracol Radio.

VIDEO: Familias de estratos 1 y 2 sacan $225 mil de bono en cajeros

La bumanguesa cree que lo que padece podría ser una pulmonía, sin embargo, no ha querido salir de su casa porque no se ha descartado que porte el covid - 19.

Por su parte, Nelson Ballesteros, secretario de Salud , dijo que esta mala atención recae en el poco apoyo que están dando las Eps en tiempos de pandemia.

"Las eps no están haciendo su trabajo como debe ser, les hemos dicho y hemos estado encima de ellas, siguen pasando estas cosas, se ubicó a la señora, le hacemos el seguimiento pero la atención la debe dar la eps, hablé con el gerente y le dije que debía darle la atención desde hoy. La eps dice que la paciente ha sido grosera y ha colgado el teléfono", dijo el funcionario.