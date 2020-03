Terminal de Transporte suspendió servicios por covid-19

Atendiendo el llamado del gobierno nacional, solo hasta ayer (martes) a las 6 de la tarde, la Terminal de Transporte de Bucaramanga despachó a sus últimos usuarios. Y con el fin de prevenir la propagación del coronavirus desde hoy cerraron por completo las puertas de la terminal.

Según Nelson Gómez, jefe de seguridad solo estarán disponibles algunos vehículos para el personal de salud y los que estén autorizados para la atención de esta pandemia por fuera de la ciudad.

Manifestó que permanecerá suspendido el servicio por lo menos hasta finales del mes de abril.

Más de 8 mil pasajeros y 820 vehículos estarán dejando de circular diariamente por las carreteras de Santander.

El jefe de seguridad de la terminal señaló que no les alcanzará este año para recuperar todo lo perdido no solo por esta emergencia sanitaria si no por las afectaciones generadas por la caída de la banca en la carretera nacional de Bucaramanga a Bogotá.