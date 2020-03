Sanciones a quienes sigan incumpliendo toque de queda

El gobernador de Santander Mauricio Aguilar confirmó que junto con las autoridades del departamento ejecutarán sanciones para las personas que sigan violando el toque de queda extensivo.

Esto tras los desordenes y aglomeraciones presentadas durante gran parte de la mañana en municipios como Floridablanca, Bucaramanga, Piedecuesta y Barrancabermeja.

El Sistema de Transporte Masivo, Metrolínea, también colapsó por la cantidad de usuarios que requerían del servicio.

Venezolanos son sacados de hoteles en Bucaramanga

"La gente no ha asumido la responsabilidad frente a esta pandemia y ese es nuestro llamado porque no estamos en vacaciones, esto no es un juego y tenemos que quedarnos en casa", dijo el mandatario.

Finalmente el gobernador le reiteró a los santandereanos que durante estos 19 días de aislamiento obligatorio que inician este miércoles estarán abierto almacenes donde venden alimentos, centros de acopio y algunas entidades financieras.