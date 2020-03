Casas de divisa solicitan a la Dian permitir cierres temporales

Las casas de divisa acataron las normas de protección y cerraron sus puertas al público, debido a la situación han optado en algunos casos por generar un cierre que podría prolongarse hasta por dos meses.

Ante la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) han remitido cartas en donde esperan cesar las operaciones y obligaciones tributarias, hasta no volver a registrar normalidad en los establecimientos.

Griselda Becerra, dueña de una de estas casas de divisa cerca al puente internacional Francisco de Paula Santander, en el sector del Escobal, le dijo a Caracol Radio que “uno puede pasar una carta a la Dian diciendo que va a suspender, en mi caso, las actividades están cerradas porque no hay personal ni clientes, también atendiendo la disposición del gobierno de no abrir ningún negocio, ante todo el cuidado que hay que tener con la salud, el contacto con las personas”.

Resaltó que “los movimientos de cambio son nulos por la frontera cerrada y no hay paso de extranjeros que venga realizar estas operaciones. Nosotros dependemos económicamente de las personas de Venezuela y al no haber nadie, nosotros no tenemos que declarar, es por esto que vamos a pedir que nos den un alivio en nuestros negocios como el cierre temporal, porque volveremos a abrir”.

Manifestó su preocupación por el futuro de su negocio, a su vez relató que espera las autoridades sanitarias puedan contener esta pandemia y las actividades cotidianas vuelvan a la normalidad.