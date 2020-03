VIDEO: Restaurantes atenderán a domicilio en Bucaramanga

La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica –Acodres-, luego de evaluar detenidamente la situación que enfrenta como sector productivo por la pandemia del coronavirus, recomendó a sus afiliados e industria en general, cerrar el servicio de restaurante a la mesa

Guillermo Gómez París, de Acodres recomendó que de ahora en adelante los empresarios operen mediante domicilios y el sistema take out, los cuales estarán ajustados a los estrictos protocolos de higiene impartidos por autoridades sanitarias.

Lea también: Toque de queda durante el fin de semana en Santander

Indicó que la asociación continúa al frente de la gestión de programas de apoyo, orientados a solventar la subsistencia de los empleos y las empresas afiliadas y no afiliadas hasta donde sea posible.

"Hacemos un llamado a la calma a nuestros afiliados y dueños de restaurantes, considerando que esta situación es temporal y demanda el aporte de todos para superarla lo más pronto posible" agregó Gómez París.