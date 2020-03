Bolívar, primero en la Región Caribe con test on line sobre Coronavirus

En el marco del plan de acción que se ejecuta en el departamento para hacerle frente al coronavirus, el Gobierno del "Bolívar Primero" habilitó en su página web www.bolivar.gov.co un test on line para diagnóstico inicial de Covid -19,

donde el ciudadano, luego de diligenciarlo podrá conocer si tiene o no probabilidad de estar contagiado con el virus.



El Gobierno Departamental es el primero en la región Caribe y el segundo en el país, luego de Bogotá, en habilitar este test, el cual será de mucha utilidad para todos los habitantes de Cartagena y Bolívar.



Para realizar este test, que es muy sencillo de diligenciar, el ciudadano no gastará más de 3 minutos y podrá conocer qué probabilidad tiene de portar el virus.



"Dentro de las acciones que adelantamos para enfrentar este coronavirus, hemos habilitado este test, el cual es muy fácil de realizar", precisó el Gobernador Vicente Blel Scaff.



En ese sentido, el mandatario resaltó que "estamos en modo 24/7 contra el coronavirus, todo el gobierno está trabajando desde diferentes frentes principalmente en la prevención, pero sin descuidar la contención y así evitar que más casos se presenten en el territorio"