El papá de Fernando Gaviria asegura desconocer si su hijo tiene coronavirus

Caracol Radio conversó con el señor Hernando Gaviria, papá del ciclista profesional Fernando Gaviaría quien está en cuarentena en el país Emiratos Árabes, donde le realizan análisis para descartar si esta contagiado con el coronavirus o también conocido como Covid 19. Ante el rumor de contagio del pedalista, se le consultó al señor sobre la veracidad de esta información y aseguró que su hijo no le ha confirmado que sea cierto, pero que sí tiene una gripa leve.

Lea también: 9 mil comparendos durante pico y placa ambiental en Medellín

“Yo hablo con él seguido y le pregunto, ¿cómo estas mijo? Y él me contesta ah bien papá, y yo le digo ¿qué siente realmente? Y me dice no nada. Él no me ha confirmado nada, eso como que es una gripa”, recalcó el padre del cilcista.

En cuanto a la cuarentena, también le indicó que su hijo Fernando Gaviria le ha dicho que todo sigue igual y que permanecen en el hotel, pero que están a la espera de alguna indicación, pero que los análisis médicos se los continúan haciendo.