En Briceño, Antioquia temen posible injerencia de grupos armados ilegales

Desde el pasado 24 de enero, la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana sobre los riesgos que estarían corriendo varios grupos sociales como autoridades y población indígena, niños, niñas y adolescentes, mujeres adolescentes y adultas, excombatientes y población vulnerable, no solo en Ituango, sino también en el municipio de Briceño.

Un mes después de emitida esta alerta, se dio el desplazamiento de más de ochocientas personas, que llegaron desde algunas veredas al casco urbano de Ituango.

Por esta razón, en Briceño también han expresado su preocupación ante la posible presencia de grupos armados ilegales y pidieron acompañamiento de las autoridades para los corregimientos y veredas.

“Hemos expresado nuestra preocupación porque se tiene entendido de la llegada de nuevos grupos ilegales y avanzan por El Aro, corregimiento de Ituango, que está situado geográficamente a todo el frente del corregimiento de Las Auras, en Briceño”, Wilmar Moreno, alcalde de Briceño

Desde la administración municipal temen que la situación que se vive en Ituango, pueda llegar a repercutir o incluso, repetirse en el municipio de Briceño.

“Nos preocupa que, del corredor por donde avanzan estos grupos ilegales, solo es cruzar el (río) Cauca, para que queden en territorio briceñita y alteren el orden público en nuestro territorio”.

El mandatario también manifestó que no es correcto considerar que Briceño no tiene riesgo porque no hay cultivos de coca, debido a que, grupos ilegales pueden utilizar la zona como corredor estratégico de movilidad o campamento de paso, y hacer daño a la población.

“Sí ha sido una preocupación y ya solicitamos que se cubran algunas zonas del territorio, referente a esta amenaza latente y esperamos acompañamiento de la Gobernación y todas las entidades”, afirmó.