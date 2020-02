“Aquí hay alcalde para rato”: Carlos Mario Marín

En la audiencia de nulidad electoral contra el alcalde de Manizales, el magistrado no hizo efectiva dicha nulidad. Este argumentó que Marín no cometió ninguna irregularidad en su proceso de elección como alcalde de Manizales.

La demanda había sido interpuesta por Jhonatan Andrés Vargas en el mes de diciembre del año 2019 asegurando que el alcalde no había renunciado en el tiempo correspondiente como concejal para aspirar a la alcaldía de esta ciudad, sin embargo después de una audiencia de más de dos horas, el magistrado dictó la sentencia y dejó en firme a Marín en su cargo, explicando que este no debía renunciar como concejal cuando empezó su campaña ya que en ese entonces era un servidor público y no un funcionario público.

“La demanda se fundamentó en que el señor alcalde, según los demandantes, debía renunciar al concejo municipal un año antes de la elección como alcalde, pero es un tema que ya ha estado bastante claro por las sentencias del Consejo de Estado, pues los concejales no son empleados públicos, los concejales son servidores públicos que es el término genérico” expresó Daniel Silva, abogado defensor de Marín.

Por su parte, el alcalde aseguró que con esta decisión se demuestra que la corrupción no es un camino viable y que la demanda en su contra no estaba fundamentada, “invito a aquellos quienes han querido ganar en los estrados judiciales lo que no ganaron en las urnas, a que unamos a la ciudad, hoy no tenemos rencores y estamos construyendo confianza en las instituciones, aquí hay alcalde para rato”.

Al terminar la audiencia, la parte demandante explicó que va a apelar la decisión ya que a su consideración Marín aprovechó su condición de concejal para impulsar su campaña y aspiración a la alcaldía de Manizales, “seguimos manteniéndonos en la pretensión de que el alcalde debe entrar en una inhabilidad ya que estuvo en una corporación de elección popular mientras realizó su campaña” manifestó Federico Montes, abogado coadyuvante.

