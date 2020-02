La Contraloría departamental sí auditó el hospital de Chinchiná

El contralor encargado de Caldas, Jorge Andrés Gómez Ecudero, dijo en Caracol Radio Manizales que la entidad sí realizó auditorias regulares el año pasado al hospital San Marcos de Chinchiná, además de una especial en el 2.018 para el periodo anterior, ya que es la modalidad de control que se ejecuta.

Sobre este particular manifestó que el alcalde de este municipio, Eduardo Andrés Grisales López, radicó una denuncia por la celebración de 32 contratos que están siendo objeto de solicitud de información, para establecer por qué rápidamente fueron cancelados para cambiarlos a órdenes de trabajo.

Agregó que los compromisos que están siendo analizados son para el funcionamiento del centro asistencial como alimentación de las personas ingresadas, ambulancias, lavandería y otros; que se están estudiando más a fondo para determinar si existe alguna irregularidad.

“ Tenemos puesta la lupa en el hospital San Marcos y de hecho estuvimos hace poco con el procurador provincial José Felipe Estrada en varias reuniones de las que participaron también el alcalde de Chinchiná y la personera municipal, para ponerlos al día sobre las acciones que estamos adelantando, aunque es oportuno aclarar que debemos ser respetuosos del debido proceso.”

Señaló que acerca del centro asistencial se han recibido dos denuncias; una hecha por un concejal de la localidad por la no publicación de información sobre los contratos en la plataforma SECOP, así como la del alcalde Eduardo Grisales, pero aclaró que nunca han tenido una por parte de la Corporación Cívica de Caldas, por lo que no entiende el comentario realizado desde la entidad según la cual no se ha actuado de forma oportuna.

Acerca de la auditoría hecha en septiembre de 2.019 indicó que se tomaron todos los aspectos desde los puntos de vista legal, financiero, presupuestal, contable y de gestión, que arrojaron 15 hallazgos; 11 con alcance administrativo, 2 con alcance sancionatorio y otros 2 con alcance fiscal, cuantificados en 46.756.623 pesos, de los cuales ya fueron reintegrados por parte de la gerencia al presupuesto del hospital 2.092.560 pesos.

Igualmente recordó que la anterior gerente del San Marcos fue sancionada con 15 días de salario, que suman 2.567.174 pesos, entre otras cosas por no cargar la información requerida sobre contratos a la plataforma SIA Observa.

En lo referente a no hacer los reportes en el SECOP, afirmó que esta acción tiene alcance disciplinario por lo que se trasladó el caso a la Procuraduría para que realice las investigaciones pertinentes.

