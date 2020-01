Cocaína rosada es fabricada por los jóvenes, en Bogotá

El informe de 'Échele Cabeza' destacó el riesgo que representa manipular elementos industriales y médicos para el consumo, con los que se fabrican los jóvenes el 'tucibi' o cocaína rosada.

Este tema no es el único que preocupa de este informe, según el proyecto 'Echele cabeza', la potencia de drogas como el éxtasis o el cannabis va en aumento, generando daños para la salud.

“El estudio de caracterización química, taxonómica y del mercado de la marihuana producida y consumida en el país permitió analizar muestras de cannabis recolectadas en 17 ciudades", señaló en primer instancia el informe.

"La media de contenido de THC encontrada fue de 10.57% y como segundo cannabinoide más frecuente se encontró CBD en concentraciones de 0.09 – 1.39%. Y Se encontraron concentraciones de THC que llegaron hasta el 18.91% ", explicó Julián Quintero, Director de Acción Técnica Social".

En Bogotá, el tema del consumo de drogas no ha pasado desapercibido, son varios los programas de acompañamiento. Sin embargo, los casos mucha veces no se conocen por qué ocurren estratos 4,5,6.