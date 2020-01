Así finalizó el Campeonato de Parapente British Open

El domingo 26 de enero se concluyó el campeonato de parapente British Open. La competencia contó con 130 participantes en la modalidad de cross country. La prueba inició alrededor del mediodía y consistía hacer un recorrido de 100 kilómetros.

Cabe resaltar que se volaron 4 de las 7 mangas programadas, debido a los tres días de actividades cancelados por condiciones meteorológicas. Afortunadamente, no se registró ningún accidente durante el campeonato.

Las categorías premiadas fueron: British Sports Class, British Overall Class, Womens Class, Sports Class (EN-C & below), Reynolds Class, Overall Class. Estos fueron los resultados de la competencia:

CATEGORÍA GENERAL

Cristian Decau - Rumania. Juan Sebastián Ospina - Gran Bretaña. Ernesto Hinestroza - Alemania.

CATEGORÍA FEMENINA

Adel Honti - Hungría Daria Krasnova - Rusia Isabel Bernal - Colombia

