Baja actividad del sector manufacturero aumentó el desempleo

Tras el último informe de desempleo que señala que en Bucaramanga aumentó un dígito porcentual llegando a 9.3%, el director del Dane, Juan Daniel Oviedo señaló que se incrementó debido a que sectores que son fuertes en la ciudad como el manufacturero, la construcción y el transporte tuvieron una disminución en sus actividades. Por lo que indicó que esto ha hecho que no se puedan generar suficientes ofertas de empleo en la ciudad.

"Es decir que las estadísticas que nosotros manejamos es que la industria solo ha crecido el 1.5% en términos reales y ha crecido específicamente en actividades que no son intensivas en mano de obra, como la producción de alimentos y de debidas tanto alcohólicas como no alcohólicas. Desafortunadamente la manufactura en Bucaramanga es muy fuerte, así como la confección, textiles y el trabajo del cuero y el desarrollo que ha generado el crecimiento de la industria no ha sido muy favorable" acotó.

Sobre la migración venezolana en la ciudad manifestó que no está concentrada fuertemente en el impacto laboral, sino que el gran problema se genera en la cobertura de seguridad social y de salud.

"Es por eso que los estados que estamos presentando acerca de la vulnerabilidad en materia de salud debidamente georreferenciadas en los asentamientos del norte de la ciudad y el eje sur occidental van a permitir que se más accesible a la administración municipal poder establecer planes de cobertura en materia de salud para esta población que puede tener unas condiciones básicas de seguridad que faciliten su integración a la vida económica y a la vida social de la ciudad" manifestó el director.

Contrario a la disminución de la actividad manufacturera, las cifras del último año señalan que el sector con mayor crecimiento en la ciudad fue el de servicios personales, de alimentos, víveres y licores que están generando un incremento en la población ocupada.