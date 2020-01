VIDEO: Denuncian que megacolegio en Girón aún no funciona

La móvil de Caracol Radio llegó hasta el barrio Puerto Madero en Girón en donde hay un megacolegio que servirá para jornada única.

Tiene la capacidad de atender a unos 1.200 estudiantes pero el problema es que a hoy los padres no saben cuando empezará a funcionar.

Gloria López una vecina del sector indicó que no han tenido una respuesta de la administración, "solo vinieron y dijeron que en febrero pero cuando ¿qué esperan?, y mientras tanto los niños en la calle".

Lo curioso es que en el colegio ya no hay cupo informó Nancy Sandoval otra de las habitantes, "si no hay cupos y ya está listo el colegio porque no lo abren, no entendemos".

Algunos padres señalaron que retiraron a sus hijos que tenían estudiando en otros centros educativos y ahora les preocupa que este colegio no empiece a funcionar.