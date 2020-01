En Caldas se comprometen en brindar seguridad vial tras cierre de La Línea

Tras el cierre nocturno que se hará en la vía La Línea en el departamento del Quindío a partir del 27 de enero, Letras será la ruta alterna, por este motivo las autoridades afirmaron que tienen todo preparado para brindar seguridad vial.

Desde la Policía de Tránsito y Transporte de Manizales manifestaron que se reforzará la seguridad, y que para tal labor se contará con más uniformados. ”Estaremos ubicados en diferentes puntos de los corredores viales y realizaremos campañas con los conductores, los invitamos a que se tomen un café y hagan una pausa activa” manifestó el Capitán Manuel Caicedo, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Manizales.

Afirmó también que el flujo vehícular se aumentará sobre todo en Letras y en la Autopista del Café y que por tal motivo estarán prestando especial cuidado a los controles de embriaguez, los límites de velocidad y a que los conductores no adelanten en doble línea, ya que son las faltas más recurrentes por parte de estos.

El Director General del Invías, Juan Esteban Gil Chavarría, explicó que el cierre se hará desde el lunes 27 de enero entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. de lunes a jueves y que de jueves a viernes el cierre será desde las 00:00 horas hasta las 5:00 a.m, por lo que no aplicará para los fines de semana ni en semana santa. La medida aplicará hasta el 31 de julio.

