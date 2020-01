Denuncia de Revista Semana es una "cacería de brujas" contra el Uribismo

Jaime Granados, abogado del general retirado Nicasio Martínez, explicó los puntos en los que argumenta la defensa del ex alto oficial, lo primero es que le solicitarán a la Revista Semana una rectificación de lo que ellos dicen es una mentira por las razones de la salida de las fuerzas militares. El señor Granados, aseguró que a él le consta que el alto oficial si renunció por temas personales y no por las chuzadas supuestas chuzadas ilegales.

“Él está solicitando a la revista semana una rectificación, esperamos primero que contesten y después de conocer esa respuesta, por supuesto que se ejercerán las acciones legales que sean pertinentes”, aseguró el Jaime Granados.

Lea también: Reanudan juicio en contra de Santiago Uribe Vélez

Lo segundo que expresó el abogado, es que no existe ninguna prueba sobre lo señalado por el medio de comunicación e incluso cuestionó que las personas entrevistadas y que declararon que recibieron órdenes de superiores para hacer las chuzadas ilegales son de anónimos y que por ello carece de veracidad; según el señor granados, el ex alto oficial no dirige operaciones de inteligencia y que no tiene ninguna relación con lo que asegura, se ha querido vincular al general Nicasio.

“Eso en su momento se deberá saber quién está, yo no entro ni a especular ni hacer falsos señalamientos contra nadie. Aquí hay hechos concretos, yo señalo una cacería de brujas, se está mostrando unos anónimos, no se ha se ha mostrado ninguna prueba y sin embargo se presenta públicamente como responsable a un general”, recalcó el señor Jaime Granados.

Aseguró también, que la cacería de brujas a la que hace mención está relacionada con la persecución del medio contra el partido Político Centro democrático, en cabeza de su líder el Senador Álvaro Uribe y contra el general Nicasio.