Policía investiga panfleto que amenaza ciudadanos venezolanos en Medellín

En las últimas horas circuló un panfleto digital por las redes sociales en el que se amenazaba a la comunidad venezolana que habita la ciudad de Medellín, el pasquín circuló en varios barrios y en él se anuncia un supuesto ataque contra ellos, lo que denominaron una limpieza social.

Ante esta denuncia, la policía Metropolitana aseguró que inició la investigación respectiva para ubicar a los responsables de esta amenaza. Aunque explicaron que podría tratarse solo de algunas personas xenófobas que tratan de intimidar a los venezolanos y no de grupos armados ilegales.

“A veces hay muchas personas inescrupulosas que posiblemente realizan estas actividades creando miedo y zozobra. No vea que alguna comunidad esté afectada o que quiera crear fobias por las actividades venezolanas”, indicó el general Eliécer Camacho, comandante de la policía Metropolitana.

El oficial recordó que el año inmediatamente anterior fueron asesinados 20 ciudadanos de nacionalidad venezolana en el valle de Aburrá, pero resaltó que no hay una relación de los homicidios con actos de xenofobia, pero sí con hechos delictivos.

Recalcó además, que hasta el momento no se ha podido determinar si hay bandas delincuenciales conformadas por venezolanos o cabecillas que hagan parte de la dinámica criminal del valle de aburrá.