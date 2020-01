Santander será epicentro del 'Giro de Rigo'

Para su tercera edición, el medallista olímpico y subcampeón del Giro de Italia y el Tour de Francia, Rigoberto Urán ha dicho que escogió a Santander como epicentro de su evento ciclístico, el 'Giro de Rigo'.

El ciclista estuvo en conversaciones con el gobernador Mauricio Aguilar para comenzar a definir detalles de lo que será la carrera el próximo mes de noviembre.

"Lo que buscamos es que los jóvenes la juventud practique más el deporte y en todas las edades. Y la idea es mostrar este hermoso departamento de Santander para el mundo. Yo llevo tres días entrenando por primera vez y la verdad que tiene unas paisajes hermosos y unas rutas maravillosas". resaltó el ciclista.

Esta será la primera vez que se realice el giro en Santander ya que la primera versión se realizó en 2018 en Antioquia y el año pasado en el eje cafetero.