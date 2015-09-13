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31 jul 2026 Actualizado 13:24

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Explosión de pipetas de gas en una vivienda deja 3 heridos

El hecho ocurrió en el municipio de La Estrella al sur del Área Metropolitana.

Medellín
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Tres personas heridas entre ellas un menor de edad, dejó la explosión esta tarde ocurrida en una vivienda del sector de La Tablaza, en el municipio de la Estrella, al sur del Área Metropolitana.

Según las autoridades en el sitio se almacenaban pipetas de gas propano, para su expendio.

La emergencia fue atendida por personal de los cuerpos de bomberos de La Estrella, Caldas y Sabaneta.

La conflagración que se desató tras la explosión destruyó totalmente la vivienda, pero milgrosamente no hubo víctimas.

Los heridos fueron remitidos a centros asistenciales de Caldas y La estrella.

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