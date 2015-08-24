Turistas antioqueños quedaron atrapados en la zona de frontera

Medellín

Entre los colombianos atrapados en la frontera con Venezuela, se encontraban varias familias antioqueñas que pasaban una temporada de vacaciones en Isla Margarita, y quedaron varados por el cierre de los puentes binacionales.

Explicaron que les tocó hospedarse en un hotel de San Antonio de Táchira; allí el comercio estaba cerrado y a los colombianos les exigían “vacunas” (extorsiones) en el hotel y en otros lugares de ese sector fronterizo.

Relataron que cuando intentaron cruzar la frontera las autoridades migratorias del vecino país no les permitió el tránsito, por lo cual esto debieron organizar un trasporte para salir a través del paso limítrofe con Arauca.

"La frontera con Arauca está bien, está abierta, los retenes son exagerados, constantemente nos retuvieron la Policía Nacional Bolivariana, pero teníamos todos los papeles no hubo ningún inconveniente. Retenían comida de varias personas, arepas, pan, gaseosas. El consulado estuvo muy pendiente y en migración había unas 30 personas, nos dieron el sello sin ningún inconveniente", relató una de los colombianos que estuvo atrapada en Venezuela durante el fin de semanas.

Agregaron que debieron hacer un viaje de casi seis horas desde San Antonio hasta Arauca y relataron la tensión que se vive en el vecino país.

"Hay mucha tensión, nos vacunaban, los hoteles se aprovecha de la situación, no hay alimentación, el comercio está cerrado, en fin, temíamos demasiado de la Policía Nacional Bolivariana", agregó.

Añadieron que son muchos los turistas colombianos que están intentando salir del país vecino y que como ellos perdieron sus vuelos desde Cúcuta. Por eso están a la espera de que la aerolínea le dé una respuesta sobre si perdieron el dinero de sus tiquetes o se les va a reintegrar.