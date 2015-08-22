Ejército refuerza seguridad en Orejón, tras denuncia de negociadores de paz

Medellín

Tras conocer la denuncia de la mesa de negociación en la Habana, Cuba de supuestos grupos armados ilegales que estarían poniendo en peligro el plan de desminado humanitario conjunto que se cumple en la vereda Orejón de Briceño, el ejército reforzó la seguridad en la zona.

El comandante de la séptima división del Ejército, general Leonardo Pinto Morales, aclaró que no se trata de grupos paramilitares, sino de integrantes de la banda criminal del Clan Úsuga que tienen desde tiempo atrás presencia en esa zona del departamento antioqueño.

“Es como cuando a la zona sale un grupo de la guerrilla y para un vehículo que está entrando, es un grupo irregular que sale en cualquier sitio, pero lo que les quiero decir es que las operaciones militares se están desarrollando, la orden que tenemos alrededor de la vereda el Orejón es permanecer haciendo operaciones militares para proteger el desminado humanitario”, indicó el oficial.

Destacó que ese municipio del norte de Antioquia en los últimos meses murió en combate un integrante del Clan Úsuga, 15 más fueron capturados y se recuperó a una menor de edad que habría sido reclutada.

Reveló el general Pinto que en los últimos días se han logrado desactivar siete minas antipersona en la zona demarcada por las Farc que coopera en las labores de desminado.

Se espera el próximo lunes tener listos los protocolos, entre ellos, la evacuación aérea y medica de las personas que trabajan en esa eliminación de los artefactos explosivos.