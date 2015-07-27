Farc no han violado el cese al fuego unilateral en Antioquia: Ejército

Medellín

Durante los seis días que han trascurrido de la tregua al cese unilateral, propuesta por las Farc, el Ejército en Antioquia asegura que hasta ahora no conoce un hecho violento de autoría del grupo guerrillero.

“No. No tenemos conocimiento de la ruptura por parte de integrantes de las Farc frente a este compromiso que adquirieron en la mesa de negociaciones”, aseguró el general Néstor Robinson Vallejo, comandante (e) de la Séptima División del Ejército.

No obstante, recordó que por el cese unilateral que pone el marcha el grupo guerrillero, desde el 20 de julio pasado, las Fuerzas Militares no han mermado las operaciones en jurisdicción de Antioquia.

“Continuamos con las operaciones de acuerdo con el mandato institucional, el artículo 217 de la Constitución Política”, enfatizó.

En medio de las afirmaciones del Ejército, todavía sigue sin esclarecerse dos hechos que comprometieron la seguridad de policías después del cese unilateral.

En el primer hecho, dos policías resultaron con lesiones tras estallar un petardo en el sector Preventorio, del municipio de Yarumal, el 21 de julio pasado. El segundo, un supuesto hostigamiento a la estación de policía del municipio de Nariño, donde no hubo personas heridas.

Las autoridades mantienen las investigaciones.