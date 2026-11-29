La banda mexicana Maná regresó a Bogotá este sábado 28 de noviembre para reencontrarse con sus seguidores en un concierto realizado en Vive Claro Distrito Cultural. La presentación hizo parte de su gira ‘Vivir Sin Aire Tour’, con la que celebra sus 40 años de trayectoria y repasa algunas de las canciones más representativas de su carrera.

El regreso de la agrupación a la capital colombiana fue una oportunidad para que varias generaciones de fanáticos se reunieran alrededor de un repertorio que ha marcado la historia del rock en español. Durante cuatro décadas, Maná ha construido una carrera con canciones que han logrado mantenerse vigentes y convertirse en referentes de la música latinoamericana.

Temas como ‘Rayando el Sol’, ‘Oye mi Amor’, ‘Clavado en un Bar’, ‘Labios Compartidos’ y ‘Vivir Sin Aire’ hacen parte de ese catálogo musical que ha acompañado a sus seguidores a lo largo de los años y que identifica a la agrupación liderada por Fher Olvera.

La banda, integrada por Fher Olvera, Juan Calleros, Álex González y Sergio Vallín, se ha consolidado como una de las agrupaciones mexicanas con mayor reconocimiento internacional. Su propuesta musical combina el rock con sonidos latinos y letras que abordan el amor, el desamor y diferentes situaciones de la vida cotidiana.

Esta gira representa también una celebración de su recorrido artístico, desde sus primeros años hasta su consolidación en escenarios internacionales, con millones de discos vendidos y reconocimientos dentro de la industria musical.

Con esta presentación, Maná volvió a encontrarse con el público colombiano en una noche dedicada a recordar sus grandes éxitos y celebrar una trayectoria que continúa conectando con distintas generaciones.