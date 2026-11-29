Mientras Netanyahu no ha recibido el apoyo mayoritario del parlamento, el diputado opositor Gadi Eisenkot obtuvo el respaldo de 67 de los 120 parlamentarios. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El líder opositor Gadi Eisenkot, jefe del partido Yashar! y encargado de formar Gobierno en Israel tras las elecciones, se reunió este domingo con el líder del Likud y primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, para “intentar salvar las importantes diferencias” que existen entre sus partidos de cara a formar un Ejecutivo conjunto.

Ambos mantuvieron una reunión en la sede del Ministerio de Defensa en Tel Aviv para acercar posturas sobre un posible “Gobierno de unidad” que englobe a ambos partidos, los que obtuvieron más escaños en las elecciones del pasado 27 de octubre.

Eisenkot tiene de plazo hasta el día 6 de este mes -prorrogable 14 días más- para conformar un Ejecutivo y hasta el momento ha apostado por uno que no tenga a Netanyahu como primer ministro, si bien su partido ha mantenido varias reuniones con el Likud para un posible Gobierno conjunto.

“El primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente del partido Yashar!, Gadi Eizenkot, se reunieron esta mañana; el encuentro comenzó con una sesión informativa sobre seguridad”, informaron ambos partidos en un escueto comunicado difundido tras la reunión.

Y añadieron que sus conversaciones se centraron en “la formación de un gobierno de unidad nacional”, que transcurrieron en “un ambiente de trabajo” y que en ellas ambas partes trataron de “salvar las importantes diferencias que existen entre ellas”.

Su reunión se produce después de que Netanyahu ofreciera este sábado a Eisenkot un Gobierno de rotación en el que éste último ocupara primero el cargo de primer ministro.

Tras su oferta, Eisenkot emplazó a Netanyahu a reunirse con él anoche mismo para evaluar en un plazo de 24 horas la voluntad del Likud de alcanzar un acuerdo, una reunión que se convocó finalmente en la mañana de este domingo.

En principio, el encuentro entre los dos líderes se iba a producir en el hotel de la localidad costera de Herzliya -donde reside Eisenkot- que ha acogido otras reuniones entre partidos para formar Gobierno, pero Yashar! informó en la mañana del domingo de que finalmente se celebraría en la sede el Ministerio de Defensa en Tel Aviv.

Estas conversaciones se producen después de que Yashar! y Los Demócratas, la formación izquierdista de Yair Golán, acordaran el pasado jueves un pacto de coalición por el que estos últimos obtendrían cuatro ministerios, entre ellos Seguridad Nacional, Trabajo y Asuntos Sociales, Comunicaciones y Cultura y Deporte.

Yashar! también alcanzó un acuerdo con Israel Beitenu, el partido del ultranacionalista Avigdor Lieberman, en el marco de las negociaciones para constituir un nuevo Ejecutivo.

Mientras que Los Demócratas es el principal defensor de formar un Gobierno aprovechando el apoyo de los partidos árabes (de miembros y votantes en su mayoría palestinos con ciudadanía israelí), Israel Beitenu es un firme detractor de esta solución.

Los partidos de la coalición opositora encabezada por Eisenkot suman 48 escaños y, los árabes (la Lista Conjunta y Raam), 19. La mayoría en el Parlamento de Israel, que tiene 120 escaños, se alcanza con 61.

A falta de aprovechar el apoyo árabe, como defiende Líberman, la coalición de Eisenkot tendría que buscar el apoyo de los partidos ultraortodoxos, que cuentan con 13, para evitar aliarse con el Likud.