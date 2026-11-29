El ejército ucraniano lanzó en la noche del sábado al domingo más de mil drones contra territorio ruso y alcanzó, según los canales de Telegram, una planta química que suministra combustible para misiles tácticos y balísticos.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, las defensas antiaéreas rusas derribaron este domingo 1.017 aparatos no tripulados sobre una veintena de regiones del país, incluida la república de Tatarstán, las fronterizas Kursk, Briansk y Bélgorod, y la de Ástrajan, bañada por el mar Caspio, además de la anexionada península de Crimea.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, aseguró que más de medio millar de esos drones se dirigían a la capital, aunque fueron abatidos lejos de la urbe de 13 millones de habitantes.

Según el canal Astra, drones enemigos golpearon la planta química de la ciudad de Toliatti, a unos 800 kilómetros al sureste de Moscú, que ya había sido dañada el pasado 24 de octubre, según el Estado Mayor ucraniano.

El gobernador de Samara, Viacheslav Fedorischev, admitió que las baterías antiaéreas habían derribado esta madrugada más de una veintena de drones que intentaban alcanzar la infraestructura industrial de la región, sin que se produjeran heridos. El Ayuntamiento de Toliatti también confirmó el “ataque masivo” enemigo.

Kiev también atacó el sábado territorio ruso con más de un millar de drones, que alcanzaron, según medios independientes, una refinería y una estación de bombeo de petróleo.