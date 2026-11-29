El cierre temporal de vías entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana. Foto Redes Sociales.

Neiva

La Alcaldía de Neiva puso en marcha nuevas disposiciones de seguridad mediante el Decreto 0629 de 2026, con el propósito de reducir los riesgos de acciones violentas y garantizar la protección de los habitantes. Las medidas contemplan restricciones de movilidad, vigilancia especial y controles en diferentes puntos estratégicos de la capital huilense.

Una de las principales determinaciones establece el cierre temporal de vías entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana. La restricción comprende los alrededores del Comando de la Policía, la Gobernación, el Palacio de Justicia, la Alcaldía, el Concejo Municipal y las Casas Fiscales. Los organismos de emergencia podrán movilizarse sin inconvenientes.

German Casagua, alcalde de Neiva, afirmo que “reforzarán la vigilancia en los corredores viales de ingreso y salida de la ciudad, mediante la instalación de puestos de control. También se aplicarán limitaciones al tránsito en las zonas aledañas a la Novena Brigada y al Comando de la Policía Metropolitana de Neiva”.

La Alcaldía y la Gobernación anunciaron el pago de recompensas de hasta 20 millones de pesos por información que permita anticipar ataques terroristas, identificar a los responsables o evitar acciones criminales. Además, se dispondrá de un canal de WhatsApp para recibir reportes y alertas.