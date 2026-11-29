Voters cast their ballot at a voting station in Spain's general election in Ronda on November 29, 2026 during general election in Spain. Spain is holding a snap general election following eight years of Socialist-led government under Prime Minister with recent polls consistently placing him behind the main opposition conservative People's Party (PP), which is predicted to win the most seats but short of a ruling majority. It could therefore rely on far-right, anti-immigration Vox, Spain's third-largest political force, to be able to govern. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP) / JORGE GUERRERO

Los colegios electorales cerraron este domingo a las 20H00 locales (19H00 GMT) en gran parte de España, en unas elecciones generales de resultado incierto donde el socialista Pedro Sánchez se juega su continuidad frente a una derecha favorita en los sondeos.

Solo los electores del archipiélago de Canarias, donde hay una diferencia de una hora menos, podrán seguir votando hasta las 20H00 GMT en estos comicios que por ahora habían registrado cifras récord de participación parcial.

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