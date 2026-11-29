Cierran los colegios electorales en España para las legislativas anticipadas
Más de 16,2 millones de ciudadanos habían votado a las 18:00, con una participación superior al 68 %, más de 15 puntos por encima de la registrada en 2023.
Los colegios electorales cerraron este domingo a las 20H00 locales (19H00 GMT) en gran parte de España, en unas elecciones generales de resultado incierto donde el socialista Pedro Sánchez se juega su continuidad frente a una derecha favorita en los sondeos.
Solo los electores del archipiélago de Canarias, donde hay una diferencia de una hora menos, podrán seguir votando hasta las 20H00 GMT en estos comicios que por ahora habían registrado cifras récord de participación parcial.
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