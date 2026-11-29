Ibagué

En Ibagué avanzan las pruebas de encendido del alumbrado navideño, que iluminará las noches de propios y turistas durante el mes de diciembre y parte de enero de 2027.

Acogiendo las directrices nacionales, este año se implementaron medidas de ahorro y eficiencia energética, como el uso de luces LED de bajo consumo, la iluminación de zonas tradicionales y el funcionamiento en horarios específicos.

“Nos encontramos haciendo pruebas con todo el equipo de ingenieros y nuestras cuadrillas de alumbrado navideño, visitando los diferentes puntos. En este momento estamos en el Complejo Cultural Panóptico, ya visitamos la Plaza de Bolívar, la carrera Tercera y los otros puntos, verificando el consumo de las luminarias que estamos utilizando”, acotó Carlos Cerón, gerente (e) de Infibagué.

Los adornos y las figuras fueron elaborados por ibaguereños, en su mayoría madres cabeza de hogar y adultos mayores. Los puntos que estarán iluminados son: la Plaza de Bolívar, las carreras Quinta y Tercera, las calles 10 y 60, los parques de la Música y Centenario, el Complejo Cultural Panóptico y el Patio de Banderas del Complejo Deportivo de la calle 42.

“Así que les quiero contar que todo está quedando maravilloso, para que a partir de este 4 de diciembre todas las familias ibaguereñas y todos los que nos visiten puedan disfrutar del alumbrado navideño de Ibagué”, precisó el funcionario.

Tenga en cuenta que el evento de encendido del alumbrado navideño de Ibagué se llevará a cabo el viernes 4 de diciembre, a partir de las 5:00 de la tarde, en la Concha Acústica Garzón y Collazos.

El evento, que será apto para toda la familia, sin restricción de edad y con ingreso gratuito hasta completar el aforo, contará con más de 200 artistas locales y nacionales en escena, además de un cantante de talla internacional.