Tolima

Un millonario hurto fue cometido por delincuentes a bordo de dos motocicletas contra un ciudadano que había retirado $480 millones de una entidad bancaria en Ibagué, alrededor del mediodía del sábado 28 de noviembre.

Caracol Radio conoció que cuatro hombres a bordo de dos motocicletas interceptaron a un hombre que se movilizaba en una camioneta de alta gama, a la altura de la carrera Sexta con calle 57, en el barrio Limonar. Con armas de fuego lo intimidaron y lo despojaron de la alta suma de dinero.

La víctima fue identificada como Alejandro Martínez, quien minutos antes del hurto había retirado el dinero de una sucursal de Bancolombia, al parecer, ubicada en la carrera Quinta. Los delincuentes lo habrían seguido hasta interceptarlo y robarle el dinero. Aunque no resultó herido durante el atraco, los responsables consiguieron escapar con el botín.

Caracol Radio también pudo establecer que el hombre de 29 años se negó a recibir el acompañamiento de la Policía Nacional cuando retiraba el dinero en Bancolombia, lo que lo habría convertido en un blanco más fácil para los delincuentes.

Las autoridades avanzan en la investigación de este caso de fleteo, el de mayor cuantía cometido en Ibagué, al menos en el último tiempo.