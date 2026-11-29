Tolima

Con el desfile denominado “Valientes” cerró la versión 16 de la Feria Ibagué, Negocios y Moda, que durante tres días convirtió a la capital del Tolima en una vitrina para el sector textil en Colombia.

El evento consolidó a la ciudad como escenario de moda, negocios e internacionalización para las empresas tolimenses. La agenda incluyó diferentes actividades, como el pabellón comercial, la rueda de negocios con compradores nacionales e internacionales y pasarelas con marcas locales y nacionales.

Gracias a la rueda de negocios, las empresas tolimenses lograron un relacionamiento comercial estratégico que se seguirá fortaleciendo desde la ruta de internacionalización, con el apoyo de los aliados estratégicos y Cormoda.

“Finalizamos Ibagué, Negocios y Moda 2026 con una agenda académica con diferentes actividades, rueda de negocios con compradores nacionales e internacionales, permitiendo que nuestras empresas tolimenses lograran un relacionamiento comercial muy importante, la cual seguiremos fortaleciendo desde la ruta de internacionalización”, manifestó Yolanda Nasayó, secretaria de Desarrollo Económico del Tolima.

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, resaltó el impacto transformador de la estrategia “Mujeres Valientes”, un espacio enfocado en revalorizar el talento de mujeres que, según explicó, antes se dedicaban a las labores cotidianas de sus hogares.

Explicó que, gracias a la solidaridad de otras mujeres que decidieron “donar su talento”, las participantes aprendieron desde cómo modelar y desfilar prendas hasta cómo pintar los vestidos, elaborados a mano por ellas mismas.

Por su parte, Carolina Artunduaga, directora de Cormoda, destacó la articulación con la Secretaría de Desarrollo Económico y la Gobernación del Tolima, así como la participación del talento local tanto en la muestra comercial como en las pasarelas, que comenzaron con el desfile inaugural y la participación de Carlos Carrizoza.

“En conclusión, nuestra proyección y nuestro objetivo es trabajar con el talento tolimense. Trabajar con las marcas que están acá, proyectarlas, visibilizarlas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, tenemos que creer en nuestro talento, tenemos que creer en productos, tenemos que apostarle al Tolima”, manifestó la directora.

Con este balance, Ibagué, Negocios y Moda 2026 se proyectó como una plataforma para el crecimiento, la visibilidad y la proyección internacional del talento tolimense.