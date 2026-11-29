Tolima

Una secuencia de sismos se ha registrado durante la mañana de este domingo 29 de noviembre, con epicentro en Chaparral, sur del Tolima. En menos de dos horas se percibieron cuatro movimientos telúricos, con magnitudes entre 2,0 y 3,8, según el Servicio Geológico Colombiano.

El primero se registró hacia las 7:21 de la mañana, con una magnitud de 3,7; el segundo, a las 7:51, con una magnitud de 2,0; el tercero y más fuerte, a las 7:58, con una magnitud de 3,8; y el más reciente, a las 8:52, con una magnitud de 2,9. Todos fueron superficiales, con profundidades inferiores a los 30 kilómetros.

Pese a que no hay reportes de daños o afectaciones, la seguidilla de movimientos telúricos ha generado alerta debido a que se sintieron en diversas regiones del país. Ciudadanos han reportado que percibieron los sismos en diferentes ciudades y municipios de Tolima, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Cundinamarca.

Los sismos hacen parte del enjambre sísmico que comenzó el pasado 20 de septiembre en Chaparral y que hasta ahora ha generado más de 2.000 movimientos telúricos. El fenómeno ha sido calificado como único en el mundo debido a sus características y posibles causas.

En diálogo con 6AMW de Caracol Radio, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, reveló que avanzan los contactos con expertos de Chile para estudiar a profundidad el enjambre sísmico que comenzó en septiembre en Chaparral y que acumula más de 2.000 movimientos telúricos.

La mandataria se refirió en exclusiva a Caracol Radio a los acercamientos con expertos internacionales para determinar las causas y posibles consecuencias del enjambre que ha convertido a Chaparral en epicentro de constantes sismos.

“Chile es experto en temblores y terremotos, y queremos con ellos hacer una alianza para estudiar un fenómeno único en el mundo, que es el del enjambre sísmico que hoy se está presentando en Chaparral. Llevamos más de 2.000 sismos allí”, afirmó.

Por su parte, el geólogo Jonathan Ortiz afirmó que, según el Servicio Geológico Colombiano, el enjambre sísmico que se registra en Chaparral, Tolima, es un evento atípico. Este ha dejado hasta ahora más de 100 viviendas afectadas, instituciones educativas e iglesias con daños, además de alteraciones en la vida cotidiana de los chaparralunos.

“Se ha presentado una liberación de energía que ha generado una sismicidad que llevó a más de 2.000 sismos con epicentro en el municipio de Chaparral. Parece que la particularidad que se ha registrado en este enjambre no había ocurrido”, dijo Jonathan Ortiz.