La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca advirtió sobre el posible incremento de la presencia de serpientes y otros reptiles en zonas residenciales en municipios del departamento por las altas temperaturas que se pueden presentar.

“Entendemos que ver una serpiente u otro reptil en una casa o zona residencial puede generar miedo y ponernos en alerta, pero recordemos que son fauna silvestre y no debemos hacerles daño. Son animales que por lo general no atacan a menos que se sientan atacadas, por eso la invitación es a alejarse de ellas, conservar la calma y reportar su presencia a través de nuestra línea de atención de fauna, Bomberos o la Policía Nacional”, dijo la directora regional Alto Magdalena de la CAR, Camila Velásquez

Cabe recordar que su comportamiento se puede ver alterado, ya que son animales que no cuentan con mecanismos internos de enfriamiento y por ello dependen completamente del entorno y el sol para regular su temperatura corporal y activar su metabolismo. Cuando las temperaturas son más altas de lo habitual, suelen salir de sus refugios en búsqueda de humedad o zonas frescas para estabilizarse.

¿Qué hacer caso de mordedura de serpiente?

•No todas son venenosas. Mantenga la calma y acuda de inmediato al centro médico más cercano.

•Anote la hora de la mordedura.

•Inmovilice la extremidad afectada como si se tratara de una fractura, y manténgala a la altura del corazón o por debajo de este; no la eleve.

•Retire anillos, relojes, pulseras o cualquier accesorio que pueda generar presión en la zona afectada, ya que puede inflamarse.

•Si es posible hacerlo desde una distancia segura, tome una fotografía del ejemplar para apoyar su identificación por parte del personal médico; nunca intente atraparlo, matarlo o acercarse a él.

•No aplique torniquetes, hielo, ni sustancias sobre la herida.

•No realice incisiones ni intente succionar el veneno: es un mito peligroso y no reduce la cantidad de veneno inoculado.

•No se automedique; solo el personal médico debe definir el tratamiento, incluyendo la aplicación de suero antiofídico si es necesario.

Los avistamientos de serpientes y demás fauna silvestre en riesgo se pueden reportar a través de la línea de atención 3165244031 habilitada las 24 horas, los 7 días de la semana.