En horas de la madrugada de este domingo, un accidente de tránsito que ocurrió en jurisdicción del municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, dejó como saldo la muerte del conductor de un bus de servicio público de la empresa Coomotor y once pasajeros con heridas leves.

La víctima fue identificada como William Mauricio Garzón, quien conducía el vehículo que cubría la ruta Medellín–Mocoa.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se presentó cuando el bus llevaba aproximadamente cuatro horas de recorrido. Los once pasajeros heridos sufrieron lesiones leves y recibieron atención tras la emergencia.

Entre las hipótesis que se investigan se contempla una posible complicación de salud del conductor, situación que habría podido ocasionar la pérdida de control del vehículo.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias exactas de este accidente.