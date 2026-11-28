Tolima

Conmovedoras resultan las imágenes del concejal Freddy Barrios, de Carmen de Apicalá, quien recibió el diploma de bachiller de su hijo Freddy Santiago Barrios, menor de 16 años asesinado en medio de un atentado sicarial el pasado 19 de noviembre.

Como un acto simbólico y de homenaje a la memoria de su hijo, el concejal asistió a la ceremonia del Gimnasio Personalizado Los Pilares y recibió el diploma que debía ser para el menor, asesinado hace apenas nueve días en Carmen de Apicalá.

Con la fotografía de su hijo en sus manos, un gesto de profunda tristeza en su rostro y lágrimas en sus ojos, el cabildante tomó el lugar que debía ocupar Freddy Santiago. Los profesores, compañeros y demás seres queridos del adolescente también lo despidieron el viernes 27 de noviembre.

“Hoy con el corazón destrozado, pero lleno de orgullo, miré al cielo con la satisfacción de haber dado lo mejor de mí, para acompañarte en cada formación. ¡Lo logramos, mi Santi! El cielo celebra tu triunfo y yo, aquí en la tierra, sigo siendo el papá más orgulloso. Te amaré eternamente, hijo de mi alma”, manifestó el concejal.

¿Qué se sabe del caso?

El pasado 19 de noviembre, en horas de la noche, fueron atacados con arma de fuego dos menores de edad que se movilizaban en motocicleta en el barrio Arenitas de Carmen de Apicalá. Ambos murieron en el lugar de los hechos.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Juan Meneses y Freddy Santiago Barrios Mayorga, este último hijo del concejal de Carmen de Apicalá, Freddy Barrios. El episodio generó gran consternación en el departamento del Tolima.

El alcalde de Carmen de Apicalá, Luis Ángel Gutiérrez Ortiz, anunció que se implementarían nuevas medidas de seguridad en esta población y que llegaría un grupo especial de investigación de la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) de la Policía, con el fin de esclarecer el homicidio de los dos adolescentes.

“Llegará el grupo GOES de la Policía que, en compañía de los motorizados del Ejército, adelantarán planes de seguridad y de vigilancia con el fin de fortalecer la seguridad”, expresó el alcalde, quien además ofreció hasta $20 millones en recompensas por información para esclarecer el crimen.

Según el alcalde, al parecer, el caso tendría que ver con disputas por el control territorial para el tráfico de estupefacientes o ajustes de cuentas. Sin embargo, hasta ahora no se ha esclarecido si el hijo del concejal Barrios guardaría relación con este tipo de actividades.