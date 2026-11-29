Patrullas de vigilancia de la Estación de Policía Barrios Unidos, lograron la captura en flagrancia de cuatro ciudadanos venezolanos por los presuntos delitos de hurto, lesiones personales y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Los hechos se presentaron cuando la víctima, un hombre de 28 años que prestaba servicios mediante una plataforma digital, recogió a estas cuatro personas en el sector de la calle 85.

Antes de llegar a la transversal 88 con calle 157, presuntamente, los delincuentes lo intimidaron y golpearon, para exigirle las claves de sus cuentas bancarias y despojarlo del automotor.

Posteriormente, arrojaron a la víctima fuera del vehículo y emprendieron la huida. Tras dar aviso a la Policía, y luego de realizar un ‘plan candado’ apoyados por el sistema de rastreo GPS del automóvil, fue ubicado en la carrera 24 con calle 80.

Al notar la presencia policial, el conductor intentó evadir el requerimiento, perdió el control y colisionó contra los separadores.

En el procedimiento, se logró la recuperación del vehículo, la incautación de un arma de fuego y cuatro celulares. Así mismo, los capturados junto con el arma de fuego incautada y los elementos recuperados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.