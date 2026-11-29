Luego del rescate realizado en la madrugada del 25 de noviembre en éxito Cartagena, se conocieron muchos testimonios sobre las 17 horas que vivieron los rehenes en el interior del almacén, y los instantes posteriores al rescate.

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Por ejemplo, el joven entrenador Édgar David Díaz contó que esa mañana llegó a desayunar al sitio de los hechos, y sin pensarlo, vivió los momentos más duros de su vida cuando fue privado de la libertad. Así mismo, denunció malos tratos por parte de los comandos que realizaron la operación, e incluso, que fue despojado de una pulsera de oro y su teléfono celular.

Presuntos secuestradores del éxito Cartagena afrontarían hasta 60 años de cárcel

“Me ataron como si fuera un delincuente y mucha gente les dijo ese es entrenador, y no les importó; nunca corroboraron nada. Me cogieron y me llevaron, me robaron la pulsera de oro, me robaron el teléfono, lo recuperé peleando, así que necesito que esto lo publiquen, y lo que ven en redes sociales eso es mentira, los secuestradores nos trataron mucho mejor que los policías”, aseguró Édgar.

El hombre además dijo que llevará la situación a instancias legales, según él, porque hay evidencias en video donde un uniformado le propina una cachetada y otros le lanzaron patadas.