Los presuntos secuestradores del éxito Cartagena afrontarían hasta 60 años de cárcel.

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Así lo explicó el abogado Ricardo Giraldo, Conjuez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, quien detalló las implicaciones del delito de secuestro extorsivo agravado, que se imputó por la Fiscalía General de la Nación a Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón.

Fiscalía reveló que armamento usado por secuestradores en éxito Cartagena tenía pistolas de juguete

“Las armas halladas serían traumáticas y de juguete. Portar un arma traumática por regla general no es delito, pero si esta fue modificada o alterada para ser letal, sí podría constituir delito. En todo caso, el secuestro no depende del arma. Cada secuestro agravado se castiga con una pena entre 37 a 57 años. Con 87 presuntas víctimas, la pena podría llegar al tope de los 60 años y, si ellos aceptan cargos, la rebaja sería de hasta la mitad de la pena imponer y no tiene ningún subrogado penal. Es decir, no existiría ni suspensión de la ejecución de la condena, ni libertad condicional,

Este lunes 30 de noviembre, bajo un gran hermetismo se cumplirá la audiencia donde seguramente el ente acusador, pedirá una medida de aseguramiento intramural para los detenidos.